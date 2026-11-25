Структурный дефицит ликвидности банковского сектора за девять месяцев увеличился с 0,6 трлн до 3,3 трлн руб., оценили в Национальном рейтинговом агентстве. Одной из основных причин стал рост спроса на наличные, пишет «Коммерсантъ». Чтобы привлечь средства клиентов, банки повышают ставки по вкладам даже на фоне снижения ключевой ставки

Структурный дефицит ликвидности российских банков к началу четвертого квартала достиг 3,3 трлн руб., увеличившись за девять месяцев в 5,5 раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

В сентябре Банк России повысил прогноз этого показателя на конец 2026 г. на 1,6 трлн руб., до 4–5,2 трлн руб., главным образом — из-за увеличения спроса на наличные. По оценке НРА, россияне формируют запас наличных на случай перебоев с мобильным интернетом, эквайрингом и банковскими сервисами.

Дополнительным фактором агентство называет введение НДС на эквайринг по ставке 22%: это побуждает малый и средний бизнес предлагать скидки за оплату наличными. К сентябрю объем наличных денег в обращении достиг 21,9 трлн руб. По прогнозу НРА, к концу года он может вырасти до 24 трлн руб., в том числе за счет предпраздничного спроса.

Перед Новым годом дефицит ликвидности может кратковременно увеличиться из-за сезонного спроса на наличные, считает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. По его оценке, в 2027 г. переток средств в наличность продолжится, но в меньших масштабах.

На этом фоне банки стали повышать доходность депозитов, пишет «Коммерсантъ». По данным ЦБ, на которые ссылается газета, средняя максимальная ставка по вкладам выросла с 12,76% в третьей декаде июня до 13,31% в первой декаде ноября, тогда как ключевая ставка за этот период снизилась с 14,5% до 14%.