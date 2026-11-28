Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на автобус «Мираторга» в Брянской области, среди них шесть сотрудников компании, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. За прошедшие сутки над Брянской областью было уничтожено 506 вражеских БПЛА самолетного типа

При атаке БПЛА на автобус «Мираторга» в Климово Брянской области пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании „Мираторг“. Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение», — сказал Егор Ковальчук.

По его словам, в Стародубе беспилотник ударил по предприятию. Ранен один мужчина, ему оказана медицинская помощь. За прошедшие сутки над Брянской областью было уничтожено 506 вражеских БПЛА самолетного типа.