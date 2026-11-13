Для поступления в педвузы в 2027 году введут обязательный профильный ЕГЭ

С 2027 г. поступающим в педагогические вузы потребуется сдавать ЕГЭ по предмету, который они собираются преподавать. Ректор МПГУ Алексей Лубков пояснил, что мера направлена на повышение качества подготовки учителей-предметников
При поступлении в педагогические вузы в 2027 г. обязательным станет профильное вступительное испытание по будущему предмету преподавания. Об этом «РИА Новости» рассказал
ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.
«Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз — необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», — отметил Алексей Лубков.
Сейчас, как поясняет агентство, обязательным вступительным испытанием на педагогических направлениях является ЕГЭ по обществознанию. По новым требованиям абитуриент, который, к примеру, хочет стать учителем физики, должен будет обязательно сдать ЕГЭ по физике.
По мнению Алексея Лубкова, изменение поможет готовить более мотивированных учителей-предметников и повысить качество естественно-научного образования.
О планах ввести профильное вступительное испытание с 2027 г. министр просвещения Сергей Кравцов сообщил
еще в декабре 2025 г. Он также связывал эту меру с повышением качества подготовки учителей-предметников.
При этом по итогам приемной кампании 2026 г. на педагогических направлениях, по данным Минобрнауки, остались незаполненными около 1,6 тыс. бюджетных мест. Директор Института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков в колонке
для «Эксперта» связывал недобор с усилением акцента на целевом обучении: по его мнению, обязательство отработать после выпуска отпугнуло часть поступающих.