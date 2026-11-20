Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал безумной идею вступления Украины в НАТО в обмен на передачу России определенных территорий. Источники The Wall Street Journal утверждали, что такой вопрос поднимался американцами на встречах по украинскому урегулированию

Идея членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки безумна. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В западных СМИ снова гуляет безумная идея членства неонацистской Украины в каком-то обновленном НАТО в обмен на остатки возвращаемых нам территорий. Вообще-то, вероятное присоединение Киева к Альянсу — одна из причин войны. А НАТО — враждебный России блок. Тут и комментировать нечего», — написал Дмитрий Медведев.

Если под возвращаемыми территориями понимается вся Украина, «за исключением части Галиции», то это меняет дело, добавил он.

19 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила , что зять президента США Джаред Кушнер обсуждал возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Данный вопрос якобы поднимался на нескольких встречах с европейскими чиновниками, в ходе контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами в Дублине, а также как минимум на одной из встреч в ОАЭ, где американские переговорщики беседовали с представителями России, Украины и Европы.

По данным источников WSJ, якобы рассматриваются два сценария завершения конфликта: вывод украинских войск из подконтрольных частей Донбасса в обмен на членство в НАТО или заморозка боевых действий по линии фронта с предоставлением Киеву гарантий безопасности. Американский чиновник подчеркнул, что для заключения соглашение потребуется одобрение обеих сторон.