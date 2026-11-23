Россия может нанести упреждающий ядерный удар, если подвергнется массированной атаке, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что это закреплено в государственной политике страны

Массированное использование неядерных средств в отношении РФ, которое может привести к разным катастрофам, может стать основанием для упреждающего ядерного удара со стороны России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно правовые аспекты обеспечения национальной безопасности» для «Московского журнала международного права».

В ядерной доктрине РФ, как напомнил Дмитрий Медведев, «создание противником военных угроз Российской Федерации, в том числе путем массированного использования неядерных средств воздушно-космического нападения, которые могут привести к <…> катастрофам, также по сути означает перевод в практическую плоскость вопроса о применении упреждающего ядерного удара».

Зампред Совбеза РФ пояснил, что в основах госполитики фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара. Речь идет о ситуациях, когда под угрозу поставлено само существование России или стране причинен неприемлемый ущерб, указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что поставки ядерного оружия Киеву могут вызвать превентивный ядерный удар со стороны РФ. При этом, по его словам, пока в ходе украинского конфликта не возникало прямой необходимости использовать такой вид вооружений.

24 февраля Дмитрий Медведев в комментарии RT говорил , что Россия имеет право на симметричный ответ, если Великобритания и Франция действительно передадут ядерное оружие Украине. По его словам, при необходимости Москва нанесет удар таким же оружием и по странам-поставщикам, которые «становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией».