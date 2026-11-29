Дмитрий Песков раскритиковал заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что мир и стабильность в Европе возможны только без участия России. Он назвал такую позицию проявлением глубокой безграмотности

Высказывание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля свидетельствует о глубокой безграмотности, если оно передано верно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Я надеюсь, что это как-то вырвано из контекста и переврано. Ибо, если это действительно соответствует действительности, то это говорит о глубокой безграмотности того, кто произнес эти фразы», — сказал Дмитрий Песков.

23 ноября Йоханн Вадефуль заявил на заседании НАТО в Берлине, что мир и стабильность в Европе возможны только «вопреки России, а не вместе с ней», передает немецкое издание FOCUS Online. Главный корреспондент портала Ульрих Райтц назвал это заявление противоречащим позиции канцлера Германии, который ранее говорил о готовности вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.