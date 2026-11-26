Бывший глава испанского ЦБ Пабло Эрнандес де Кос станет председателем ЕЦБ, сообщил портал 20minutos. На этой должности он сменит Кристин Лагард, которая досрочно уйдет в отставку в феврале

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) поддержали кандидатуру экс-главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщил портал 20minutos.

Financial Times со ссылкой на источники также пишет , что большинство стран еврозоны проголосовали за его кандидатуру.

На этом посту Пабло Эрнандес де Кос сменит Кристин Лагард, которая досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 г. Срок ее полномочий должен был истечь в октябре будущего года.

Процедура назначения пока не завершена. Для итогового утверждения потребуется провести консультации с Европарламентом и самим ЕЦБ.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил , что Нидерланды, которые предложили своего кандидата — экс-главу Центрального банка страны Клааса Кнота, готовы поддержать консенсус лидеров ЕС. Как пояснили собеседники агентства, это свидетельствует о том, что Нидерланды «смирились» с тем, что Пабло Эрнандес де Кос получит этот пост.