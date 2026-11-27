Суд приговорил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на сумму свыше 83 млн руб. Ему также назначили штраф более 400 млн руб. и конфискацию имущества

Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров получил 11 лет колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговор вынес Сосновский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Max.

Суд установил, что в 2022–2024 гг. Максим Егоров, будучи губернатором Тамбовской области, систематически получал деньги и другие имущественные выгоды от одного из топ-менеджеров крупной компании за общее покровительство. Совокупная сумма взяток превысила 83 млн руб. Средства передавали через водителя главы региона Александра Соломатина и заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова.

Помимо лишения свободы, суд назначил Максиму Егорову штраф более 400 млн руб., конфискацию имущества и на 10 лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Во время предварительного расследования имущество бывшего губернатора и его родственников на сумму свыше 130 млн руб. было арестовано.

Сергея Аганова и Александра Соломатина признали виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Сергею Аганову назначили 8 лет лишения свободы и штраф 21 млн руб., Александру Соломатину — 7 лет и штраф 19 млн руб.

Ни один из подсудимых вину не признал. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Приговор пока не вступил в законную силу.