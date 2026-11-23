Суд во Владимирской области удовлетворил ходатайство бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Она отбывает 15-летний срок за шпионаж в пользу Молдавии

Судогодский районный суд Владимирской области заменил бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан неотбытую часть наказания принудительными работами. Это следует из карточки дела.

Ходатайство поступило 29 сентября, суд удовлетворил его 18 ноября.

Как сообщает «Коммерсантъ», Карина Цуркан отбывает наказание в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Это была ее вторая попытка добиться смягчения наказания: первое ходатайство, поданное в мае, она отозвала до рассмотрения по «техническим причинам».

По данным издания, суд учел отсутствие взысканий и положительную характеристику администрации колонии. С учетом времени под арестом Карина Цуркан отбыла больше половины назначенного срока.

Решение о замене наказания пока не вступило в силу. У прокуратуры есть 15 суток на его обжалование. Если постановление вступит в силу, Карину Цуркан переведут в исправительный центр.

Мосгорсуд 29 декабря 2020 г. приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж и обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятых у нее. В июне 2021 г. апелляция оставила наказание без изменений, а в октябре Верховный суд отклонил кассационную жалобу, сообщал «Интерфакс».

По версии обвинения, Карина Цуркан передала молдавской спецслужбе сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Она не признала вину, защита настаивала на незаконности приговора.