Суд в Москве приговорил бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова к 10 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Ему также назначили штраф в размере 500 млн руб. и запретили занимать должности на госслужбе в течение 15 лет после освобождения

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова к 10 годам колонии строгого режима по делу о коррупции, сообщает ТАСС.

Он также должен будет выплатить штраф 500 млн руб. и не сможет занимать должности на государственной службе в течение 15 лет после отбытия наказания.

Бывшего замминистра также лишили государственных наград и чина действительного государственного советника первого класса.

Суд признал Руслана Цаликова виновным в 12 эпизодах преступлений: растрате, легализации денежных средств и получении взяток. Преследование по статье о создании преступного сообщества прекратили за отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны о взыскании с Руслана Цаликова более 6,5 млрд руб. В доход государства изъяли денежные средства в размере суммы взятки (50 млн руб.) и эквивалент стоимости автомобиля Porsche Macan, а также мебельный гарнитур и мотоцикл. Арест имущества бывшего замминистра оставили в силе.

Гособвинение запрашивало для Руслана Цаликова 18 лет лишения свободы и штраф 500 млн руб. Защита просила суд оправдать его. Бывший чиновник намерен обжаловать приговор.

Руслана Цаликова задержали 5 марта 2026 г. По версии следствия, в 2017–2024 гг. участники организованного им преступного сообщества похищали бюджетные средства, выделенные на нужды Минобороны, а затем легализовывали их. Кроме того, следствие выявило факты взяточничества.