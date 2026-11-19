Российский бизнес часто видит в аудите обязанность и формальность, но в заключении аудитора видит едва ли не гарантию благополучия компании. Рынку по-прежнему не хватает осознанного спроса на независимую проверку результатов работы, считает директор департамента регулирования бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман. Его интервью «Эксперту» — об изменениях после ухода брендов «большой четверки», влиянии нейросетей на профессию аудитора, о том, почему бизнес не отказывается от ESG-отчетности и об эволюции российских бухгалтерских стандартов.

Об отношении к аудиту в России

— Как изменился рынок после ухода в 2022 г. брендов «большой четверки» (Deloitte, PwC, E&Y, KPMG)? Клиентов стало меньше?

— По статистике Минфина, количество клиентов ежегодно увеличивается. Выручка в абсолютном выражении заметно растет.

Ушел международный флёр, часть клиентов сменила аудиторов ради экономии, но серьезного перетока нет, рынок стабилен. Это радует: институты и инфраструктура у нас есть. Принципиальной разницы с другими рынками я не вижу, общемировые тенденции проявляются и у нас.

— Представитель одной крупной компании жаловался нам на ухудшение аудита у бывших участников «четверки»: специалисты остались, но экспертиза уже не та. Вы это наблюдаете?

— Утверждение, что за 4 года качество аудита упало, на мой взгляд, не вполне отражает действительность. По нашим наблюдениям, ситуация уже длительное время стабильна. Это не значит, что в конкретных случаях не бывает проблем — как и в любой сфере, в нашей с обеих сторон работают люди. Есть ожидания клиентов, и, к сожалению, в нашем деловом сообществе они не всегда соответствуют тому, что представляет собой аудит. Иногда эти ожидания превышают возможности аудитора.

— А в чем проблема этих ожиданий? Где они завышены?

— Многие привыкли думать, что печать аудитора гарантирует всё. И забывают, что аудиторское заключение — это мнение, основанное на знаниях и навыках специалиста.

Аудит появился в России в конце 80-х — начале 90-х: по сути, его как западный институт принесли на наш рынок. И при этом то ли неправильно объяснили его функции, то ли нам самим хотелось так их понимать, но с тех пор сохраняется представление о всемогуществе аудитора, хотя сами специалисты четко указывают в заключениях границы своей ответственности. Просто эти слова часто не читают.

Я и сам, когда получаю аудиторское заключение, будучи членом товарищества собственников жилья, как потребитель, думаю: «Вы же обещали. Почему потом оказалось, что деньги ушли не туда?» — а на работе смотрю на тот же документ уже иначе.

— Со временем бизнес стал лучше понимать ценность аудита или все контакты с аудиторами продиктованы регуляторными требованиями?

— Исторически аудит воспринимается как навязанная услуга: государство сказало, что ты подлежишь аудиту, значит, надо его пройти. На этом рынок в значительной степени держится до сих пор. Многие ждут от работы аудитора только желанную печать на годовом отчете. Но аудит дает куда большие возможности. Если бы бизнес понимал, что именно он может получить, аудиторов нанимали бы не только организации, обязанные делать это по закону. И развитие шло бы за счет осознанного спроса: я понимаю, зачем мне аудитор, нанимаю его, жду определенного результата и пользуюсь его работой.

Сегодня недостаточные темпы развития аудиторского рынка во многом объясняются отсутствием такого осознанного спроса со стороны бизнеса и общества в целом.

— Откуда взялось представление об аудите как об обязанности?

— В законодательстве аудит возник в 1987 г., когда в России разрешили создавать предприятия с иностранным участием. Иностранным инвесторам нужен был знакомый институт, который мог бы подтвердить правильность отчетности. Государство создало первую аудиторскую организацию, затем начал развиваться рынок.

— Допустим, у компании два собственника, она не ищет инвесторов, не собирается выходить на биржу или выпускать облигации. Какую практическую пользу ей может принести аудитор?

— Даже если собственников только двое и они не заинтересованы во внешнем финансировании, остается вопрос открытости перед обществом. Современное ответственное предпринимательство предполагает, что вы рассказываете о своей деятельности, о своем вкладе в общественное благо. Как только вы об этом задумываетесь, появляется потребность в независимой оценке. Вы можете производить очень хорошее впечатление — но откуда другим людям знать, насколько вам можно доверять?

Аудитор, которому они доверяют, снимает этот вопрос. Его профессиональный взгляд позволяет увидеть проблемы бизнеса, а советы опираются на квалифицированное мнение. И этот сторонний независимый экспертный взгляд нужен регулярно — в этом большая ценность работы аудитора. Рынок, увы, не всегда ее понимает и не всегда готов платить за нее.

— Как сформировать осознанный спрос?

— Это вопрос бизнес-культуры. Про открытость и транспарентность часто говорят потому, что это модно, а не потому, что считают открытость нормальным состоянием бизнеса. Нужно менять этот подход. Открытость должна быть основополагающим принципом — иначе зачем нанимать аудитора? Он действует в интересах общества.

— Аудитор может отказаться от работы, если чувствует подвох?

— Есть 3 варианта, как можно это сделать. Первый — сразу не принять клиента на обслуживание, отказаться от предложенной работы. Второй — выразить отрицательное мнение, если проверенная отчетность оказалась недостоверной. Третий вариант — это отказ от выражения мнения. Но все подобные ситуации крайне редки, что видно из ежегодной статистики Минфина России. В 2020 г. доля заключений с отрицательным мнением составляла 0,6%, в 2025 г. — 0,4%. С отказом от выражения мнения — соответственно 0,4% и 0,3%.

— Почему отрицательных мнений так мало? Это значит, у компаний все в порядке?

— Компания нанимает аудитора, оплачивает его работу. Довести ситуацию до получения отрицательного мнения — исключительный случай. То же относится к отказу от его выражения: странно пригласить аудитора, а затем не дать ему информацию, без которой он не может работать.

При этом отрицательное мнение и отказ от выражения мнения — разные вещи. В первом случае аудитор говорит: «Я проверил отчетность, и она неверна». Во втором — ему не хватает оснований, чтобы сформировать мнение.

Об импортозамещении аудита

— Почему «большая четверка» остается мировым ориентиром? Уместно ли говорить об импортозамещении аудита в России?

— «Большая четверка» — это международные сети, вне зависимости от места расположения штаб-квартиры. За ними история, организация работы, разработки, вложения в профессию. Они поддерживают качество, обладают репутацией, задают направления развития отрасли. Если же говорить об импортозамещении — вопрос в том, что считать отечественным в данной сфере: крупнейшие организации, работающие сейчас на рынке — уже российские, в них работают российские специалисты.

— Может ли и должен ли появиться российский аудиторский бренд, который будет востребован за пределами страны — хотя бы на соседних рынках?

— Вполне возможно, но нужна серьезная работа. Причем речь не о двух, пяти или даже десяти годах: требуется больше времени и вложений в формирование репутации.

— Репутация пока еще главный актив аудитора?

— Репутация была, есть и, уверен, останется самым ценным, что есть у аудитора. В сообщениях британского регулятора я часто читаю о штрафах «четверке» на миллионы фунтов. Несмотря на это, крупнейшие сети сохраняют репутацию. Если она сформирована и поддерживается, отдельные штрафы и скандалы не обязательно наносят ей фатальный ущерб.

— Что покажет готовность российских аудиторов к конкуренции на других рынках?

— Мы работаем над созданием единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Будет интересно посмотреть, как наши крупнейшие аудиторские организации поведут себя на других рынках — и как их там воспримут.

— Громкие истории последних лет имели серьезные последствия для российского аудита?

— Отечественный рынок избежал скандалов масштаба Enron или Parmalat: сопоставимых случаев, когда от действий аудитора массово пострадали бы инвесторы, у нас не было. Однако отчасти это может быть связано с тем, что работа по развитию защиты собственников еще не завершена. Кроме того, в целом сложно доказать вину аудитора: регуляторы во всем мире постоянно обсуждают это. Поэтому во многих странах регуляторы аудиторской деятельности или финансового рынка применяют санкции к аудиторам во внесудебном порядке.

Как Enron и Parmalat подорвали доверие к аудиторам В 2001 г. американская энергетическая корпорация Enron, скрывавшая долги и завышавшая прибыль, обанкротилась. Ее аудитор Arthur Andersen выдавал положительные заключения на основании существенно искаженной отчетности. В 2002 г. Arthur Andersen признали виновной в воспрепятствовании правосудию по делу об уничтожении документов, связанных с Enron. Аудиторский бизнес фирмы фактически распался — так «большая пятерка» аудиторов превратилась в «большую четверку». Спустя 3 года Верховный суд США отменил приговор: он счел слишком расплывчатыми инструкции судьи, которые принимали во внимание присяжные. В 2003 г. выяснилось, что итальянский производитель молочной продукции Parmalat использовал фиктивные активы: в частности, на банковском счете якобы находилось 3,9 млрд евро, которых в действительности не существовало. Компании Grant Thornton и Deloitte, участвовавшие в аудите отчетности Parmalat, оказались в центре разбирательств о качестве проверок и ответственности аудиторов. Оба скандала привели к ужесточению требований к аудиту и контролю за отчетностью.

— А истории «Роснано» и «Европлана» не разрушили репутацию аудиторов?

— Проблемы инвесторов сами по себе не означают виновность аудитора. Претензии обоснованы, только если аудитор не выполнил необходимые процедуры, недобросовестно работал: видел белый лист, а написал, что он черны