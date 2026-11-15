Украина должна вступить в НАТО и играть ключевую роль в системе безопасности Европы, заявил Эммануэль Макрон. Поддержку Киева он назвал вопросом безопасности всей Европы и отметил, что Франция должна продолжать финансовую помощь Украине

Украина имеет право быть в НАТО и должна играть ключевую роль в системе безопасности Европы. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X.

«Я убежден, что Украина, обладающая крупнейшей регулярной армией в Европе, играет ключевую роль вместе с НАТО, в которой ей отведено полноправное место», — написал президент Франции.

Макрон назвал поддержку Украины вопросом безопасности всей Европы. По его словам, Франция должна продолжать оказывать Киеву финансовую помощь и содействовать защите населения, электростанций и энергетической инфраструктуры в зимний период.

Эммануэль Макрон отметил, что на саммите Европейского политического сообщества в Дублине 42 страны одобрили декларацию о принципах обеспечения безопасности Европы. Кроме того, он напомнил о работе «коалиции желающих», созданной в начале 2025 г. для подготовки гарантий безопасности Украины. В рамках этой инициативы европейские страны планируют поддерживать украинскую армию и подготовить многонациональные силы, которые могут быть размещены на Украине после прекращения огня.

Французский президент также сообщил о необходимости согласовать с США долгосрочные гарантии безопасности Европы. Следующая встреча участников «коалиции желающих» должна пройти в Берлине. Целью европейских стран Эммануэль Макрон назвал достижение устойчивого мира на Украине и создание общей системы безопасности в Европе.