Эстония закроет все автомобильные КПП на границе с Россией с 1 декабря и не будет пропускать автомобили и людей. В МИД РФ назвали это решение попыткой возвести новый железный занавес

Эстония с 1 декабря закроет автомобильные КПП на границе с Россией, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Пограничные переходы будут закрыты во всех точках перехода на границе Эстония — Россия: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе, уточнило ведомство. Через шесть месяцев правительство оценит, нужно ли изменить ограничения, наложенные в интересах национальной безопасности и общественного порядка, добавили там.

Основанием для этой меры, как указали в правительстве Эстонии, стала якобы враждебная деятельность России, в том числе атаки на предприятия оборонной отрасли.

Решение эстонского кабмина касается передвижения граждан и транспортных средств через автомобильные пограничные переходы, уточнили в правительстве. При этом мера не налагает дополнительных ограничений на железнодорожные грузоперевозки — они осуществляются в соответствии с уже принятыми ограничениями и под строгим таможенным контролем, пояснили в эстонском кабмине.

В МИД РФ сравнили действия правительства Эстонии с попыткой возвести «новый железный занавес». «Идея эстонцев полностью закрыть оставшиеся действующие КПП именно в эту русофобскую линию вписываются. Видимо нужно самоизолироваться полностью. <…> Сейчас, видимо, нужно полностью себя законопатить», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ( цитата по ТАСС). Она также пообещала, что Россия примет необходимые ответные меры для обеспечения своих интересов, если власти Эстонии закроют границы.



