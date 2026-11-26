Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке: злоумышленники получили доступ к 12 ГБ данных, пишет BBC. Атака была направлена на организацию, а не на отдельных людей

Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке. Об этом сообщила BBC со ссылкой на заявления представителя ФИФА.

«ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой был получен несанкционированный доступ к ограниченному набору личной и деловой информации», — говорится в заявлении.

ФИФА сотрудничает с соответствующими органами, включая правоохранителей, уточнили в организации.

В ФИФА осудили незаконное получение и публикацию информации, в том числе персональных данных. Федерация назвала инцидент серьезным нарушением конфиденциальности, которое может иметь тяжелые последствия для затронутых лиц.

Ответственность за взлом взяла группировка Handsome Boy Hacking Club. На прошлой неделе хакеры опубликовали скриншоты файлов ФИФА в соцсети X. Злоумышленники заявили о доступе к 12 ГБ данных — менее 0,1% хранящегося в ФИФА объема. При этом атака была направлена на организацию, а не на отдельных людей. По данным BBC, хакеры получили доступ к документам, выдав себя за сотрудников организации.