Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Токио. Спортсмен набрал 114,81 балла, превзойдя достижение Нэйтана Чена на Олимпиаде 2022 г. в Пекине

Американский фигурист Илья Малинин получил рекордные 114,81 балла за короткую программу на шестом этапе Гран-при ISU в Токио, сообщает «Чемпионат».

Фигурист возглавил турнирную таблицу по итогам выступлений 27 ноября.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал его соотечественнику Нэйтану Чену, который на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине набрал 113,97 балла. Илья Малинин улучшил этот результат на 0,84 балла.

Второе место после короткой программы занимает японец Сюн Сато с результатом 96,78 балла. Третьим идет француз Кевин Эймоз, получивший 94,15 балла.

Произвольную программу мужчины представят в субботу, 28 ноября. По сумме двух выступлений определится победитель этапа.

Илье Малинину 21 год. Он выиграл командный турнир Олимпиады 2026 г. и трижды становился чемпионом мира. Фигуристу также принадлежит мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла.