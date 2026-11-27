События 2026 г. показали, что снижение ключевой ставки Центробанка само по себе еще не означает, что кредиты для бизнеса и населения станут доступнее. Не менее важны действия правительства, инфляционные ожидания и предсказуемость экономического развития. Чего участникам рынка ждать в 2027 г., «Эксперт» обсудил с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

— Больше всего в сфере финансов люди опасаются мошенников и потерять контроль над своими банковскими счетами. Хотя ограничениями банки как раз и борются с мошенниками. Не видите ли вы тут противоречия?

— Если никаких мер не предпринимать, то мошенники станут еще активнее. На деле мы видим, что принимаемые государством и банками меры работают. Так, количество счетов, используемых для дропперских операций, сократилось примерно на 40% после введения уголовной ответственности для тех, кто помогает мошенникам прогонять и обналичивать деньги.

Преступники чаще всего используют счета физических лиц. Иногда люди сознательно им помогают за вознаграждение, но часто бывает и так, что человек понятия не имеет, что его счета используют злоумышленники. Поэтому точечные ограничения, которые не мешают людям пользоваться деньгами, но эффективно противодействуют мошенникам, обязательно нужны.

Сейчас мы в Госдуме рассматриваем законопроект, согласно которому с 1 марта 2028 года банки будут обязаны ограничивать некоторые виды операций клиентам-физлицам, заподозренным в дропперстве. Для пополнения счетов наличными и входящих p2p-переводов предлагается лимит 30 тыс. руб. в месяц. Эта и подобные меры должны действовать в комплексе так, чтобы максимально затруднить мошенникам операции с безналом.

— На днях Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 годы. Как новые параметры бюджета повлияют на траекторию ключевой ставки и курс рубля в 2027 году?

— Новые бюджетные параметры создают предпосылки для снижения ключевой ставки в 2027 году: бюджетная консолидация будет сдерживать спрос. Но в то же время рост дефицита бюджета может замедлить снижение ставки. Важно, насколько бюджет увеличивает спрос относительно производственных возможностей экономики. Чем эта разница будет меньше, тем быстрее ЦБ сможет снижать ставку.

На курс рубля будет влиять снижение цены отсечения до $50 в бюджетном правиле. Чем ниже эта планка, тем больше нефтегазовых доходов Минфин направляет на скупку иностранной валюты на рынке, и меньше зависит от колебаний нефтяных цен на мировом рынке. А колебания могут быть большими, поэтому это разумная мера.

Но спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль. В свою очередь, слабый рубль удорожает импорт. Однако умеренное ослабление рубля до уровня около 90 за доллар не будет сильно разгонять цены, зато поможет сделать экспорт отечественных товаров за рубеж более конкурентоспособным. Уже долгое время рубль очень крепкий, и это создает экспортерам трудности.

Тем не менее основными факторами курсообразования остаются предложение валюты экспортерами, спрос импортеров и финансовые потоки. Я не считаю правильным назначать экономике «оптимальный» курс только исходя из того, сколько рублей должен получить бюджет. Бюджетная устойчивость и прибыль экспортеров не должны обеспечиваться за счет обесценения доходов и сбережений наших граждан.

— Какой вы прогнозируете ключевую ставку к концу 2027 года?

— При устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана экономически обоснованным ориентиром к концу 2027 года я вижу ключевую ставку на уровне 11–12% и даже допускаю ее снижение ближе к 10%. Центробанк держит ситуацию под контролем, но снижение инфляции идет не так быстро, как мне и многим участникам рынка хотелось бы.

Многие упускают, что цена денег в экономике определяется не только ключевой ставкой. Не менее важны и для банков, и для бизнеса предсказуемые условия работы и уверенность в долгосрочных перспективах. Снижение ключевой ставки должно сопровождаться улучшением экономических условий, тогда банки будут готовы сделать кредиты доступнее.

На процентные платежи по государственному долгу в бюджете заложено около 4,6 трлн рублей, вопрос цены заимствований особенно существенен. Нужен баланс между накоплением ликвидных резервов, стоимостью государственного долга и финансированием текущих расходов и развития.

Многое зависит от международной обстановки: если она изменится к лучшему, это благоприятно скажется на макроэкономической ситуации в нашей стране. Но в любом случае резкого снижения ключевой ставки в 2–3 раза я не жду. При снижении политической напряженности и экономику нужно будет перестраивать на мирный лад, и отношения с Европой, скорее всего, сразу не восстановятся. На все это нужно время.

— Как налоговые новации (включение пассивных доходов в НДФЛ по ставке до 22%) повлияют на фондовый рынок? Не отпугнут ли они инвесторов?

— Риски сокращения притока капитала на фондовый рынок, безусловно, присутствуют. По оценке Минфина, изменения затронут около 4 млн человек — не более 6% граждан, имеющих налогооблагаемые доходы. Но для фондового рынка даже сравнительно небольшая группа состоятельных инвесторов может оказывать существенное влияние на спрос.

Вместе с тем это не изолированное повышение налога только на биржевые вложения: изменения распространяются и на проценты по банковским вкладам. Поэтому перспективы ухода денег с биржи на депозиты не так уж очевидны. На мой взгляд, важно сохранить действенные стимулы для долгосрочных вложений, обеспечить корректный учет налогов, сделать понятным взаимодействие налоговых агентов и ФНС, исключить неоднозначность переходных положений. Тогда возможные негативные эффекты сгладятся.

— Какие из уже анонсированных законопроектов по регулированию финрынка могут быть приняты до конца 2026 года?

— Планируем принять законопроект о комплексном урегулировании задолженности граждан перед несколькими кредиторами. Его смысл — дать человеку возможность согласованно решать проблемы по нескольким кредитам, а не вести разрозненные переговоры с каждым банком или МФО. Проект предусматривает организацию процедуры одним кредитором и информационное взаимодействие через бюро кредитных историй.

Госдума осенью будет работать и над очередным пакетом противодействия финансовому мошенничеству. При доработке считаю принципиальным не только усиливать выявление подозрительных операций, но и обеспечивать понятный порядок защиты добросовестного клиента. Антифрод должен препятствовать преступникам, а не создавать для граждан неразрешимые проблемы с доступом к собственным деньгам.

Также планируем принять законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями. Он необходим для развития правовой базы соответствующих операций. Но принятие закона не следует отождествлять с немедленным запуском массовых международных платежей: законодательная возможность и практическое подключение зарубежных контрагентов — разные этапы.

Следующим шагом в развитии цифрового рубля станет запуск платформы коммерческих смарт-контрактов, которая позволит разработчикам предлагать бизнесу программные решения для автоматизации расчетов и бизнес-процессов. Если мы создадим условия для расширения инструментария смарт-контрактов, то бизнес будет сам стремиться внедрять новые технологии в свою повседневную деятельность и активно использовать цифровой рубль для снижения транзакционных издержек.

— Как проходит обсуждение третьего пакета антифрод-мер?

— Текущая версия предусматривает существенные изменения в обработке персональных данных, ограничение способов упрощенной идентификации при выдаче электронных средств платежа только порталом Госуслуг и пересмотр правил заключения договоров на рассылки. Эти предложения требуют тщательной проработки.

В частности, реформирование института согласия на обработку персональных данных уже обсуждалось при подготовке предыдущих пакетов, и тогда от таких изменений решили отказаться. Возвращаясь к ним, необходимо оценить, насколько они помогут противодействовать мошенникам и какие последствия будут иметь для граждан и бизнеса.

Со своей стороны считаю необходимым проработать процедуру подтверждения клиентом снятия наличных через банкомат, если банк выявил признаки того, что операция совершается без его добровольного согласия. Важно дать человеку возможность подтвердить свое решение, а банку — убедиться, что клиент действительно распоряжается деньгами самостоятельно. При этом защитный механизм не должен создавать неоправданные препятствия для законных операций.

Еще одна тема — исключения из самозапрета на рассылки. Не следует блокировать сообщения, которые банк направляет клиенту в соответствии с законом и заключенным договором. В противном случае клиент может пропустить уведомление о рисках мошенничества, сообщение о просрочке и другую важную информацию. Такие уведомления необходимо четко отделить от рекламы: защита от нежелательных рассылок не должна лишать человека важной информации о его счетах, операциях и обязательствах.

Именно такие практические вопросы считаю важным обсудить при доработке третьего пакета. Наша задача — усилить защиту граждан, сохранив доступность финансовых услуг и надежную связь между банком и клиентом.

— По итогам 2026 года в ЦБ ждут рекордной прибыли банков: от 4,5 до 4,9 трлн руб. Какой прогноз у вас?

— Вполне допускаю, что банки не только в этом году смогут заработать рекордную прибыль ближе к 5 трлн руб., но и в следующем покажут отличный результат. Темпы кредитования в последние месяцы выросли, а прогноз по темпам роста экономики на 2027 год лучше, чем на 2026 год.

— Как вы оцениваете введение налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний по 200 млрд руб. ежегодно? Почему банки с их рекордной прибылью не платят такой же налог?

— Для банков прибыль является основным источником увеличения капитала, а капитал определяет возможности банка кредитовать экономику. Чем больше у банка капитала, тем больше он способен выдать кредитов предприятиям и физлицам, сохраняя при этом финансовую устойчивость.

Дополнительное изъятие прибыли банков может дать разовый бюджетный эффект, но одновременно сократить ресурс для кредитования бизнеса, особенно долгосрочных инвестиционных проектов, и для формирования резервов в условиях повышенных рисков. Налоговая политика в финансовом секторе должна быть предсказуемой, чтобы банки могли планировать капитал, объемы выдачи и стоимость кредитов для клиентов.

Не будем забывать, что государство получает доход от госбанков как акционер в виде дивидендов, размер которых как раз и зависит от финансового результата. К примеру, крупнейший банк страны Сбер по итогам 2025 года заплатил 543 млрд руб. в виде налога на прибыль, а с учетом остальных налогов и страховых взносов — 948 млрд руб.

Дополнительно государство получает половину всех дивидендов Сбера — в бюджет по итогам 2025 года поступило 425 млрд руб. То есть дивидендные выплаты государству от Сбера вполне сопоставимы с выплатами по налогу на прибыль. Математика говорит сама за себя — повышать именно налог на прибыль для банков даже сугубо с фискальной точки зрения нецелесообразно.

Экономическая логика в «сырьевой ренте» другая — это участие государства в дополнительном доходе от освоения природных ресурсов при благоприятной конъюнктуре. Но рост цены сырья и рост прибыли предприятия — не одно и то же. Именно поэтому нужно учитывать себестоимость добычи, транспортные расходы, долговую нагрузку и капиталоемкость конкретных проектов. Иначе можно обложить расчетный сверхдоход, которого у предприятия в свободном денежном потоке фактически нет.

— На рынке продолжается обсуждение инициативы МВД о введении платы для банков за доступ к государственным информационным системам, в том числе за проверку паспортных данных клиентов. Кто должен за это платить?

— Этот вопрос нужно решать комплексно, наделив Банк России полномочиями по согласованию порядка, случаев и тарифов за использование банками государственных информационных систем. При этом нужно законодательно закрепить безусловный принцип: если получение сведений необходимо для исполнения обязательных требований, такой доступ должен предоставляться бесплатно.

Банки не должны платить за проверки, которые государство обязывает их проводить, иначе это чревато ростом издержек финансового сектора. В остальных случаях платный доступ возможен, но на единых и прозрачных условиях, а тарифы должны быть экономически обоснованными и опираться на реальные затраты на развитие и эксплуатацию соответствующей ГИС с учетом текущей и прогнозируемой нагрузки.

— Когда в России может быть создан первый исламский банк?

— Конкретные даты станут понятны после согласования бизнес-модели и пула инвесторов, но велика вероятность, что до конца 2027 года. Кстати, я бы не фокусировался на том, что банк исламский, ведь принципы партнерского финансирования разделяют не только мусульмане, но и христиане, а также представители других религий. Речь идет о том, что взаимодействие банка и бизнеса строится вокруг идеи партнерства, а не ссудного процента, потому и называется партнерским финансированием.

Развитие партнерского финансирования в нашей стране не привязано к открытию одного конкретного банка в том или ином регионе, хотя это важный этап. Эксперимент продлен до сентября 2028 года, а в перспективе рассчитываем его закрепить на постоянной основе и расширить на разные регионы нашей страны.

— Скоро новогодние праздники, и многие люди получат 13-ю зарплату. Посоветуйте, на что ее лучше потратить?

— Лучше всего положить деньги на банковский вклад или купить государственные облигации, это одновременно даст и высокую доходность, и максимальную надежность. Недавно мы в Госдуме как раз приняли закон об увеличении до 2 млн руб. лимита страхования по долгосрочным вкладам на срок более трех лет. Тем, кто еще не участвует в программе долгосрочных сбережений (ПДС), стоит к ней присмотреться. Там деньги тоже защищены, а доходность может быть достаточно высокой.