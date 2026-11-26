Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует к 2028 г. завершить переход к автоматическому получению налоговых вычетов, рассказал глава ведомства Даниил Егоров. При этом более 70% данных служба уже получает в электронном виде

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет полностью автоматизировать получение налоговых вычетов к 2028 г. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

«Больше 70% данных мы сегодня получаем в электронном виде. А со следующего года мы будем запускать уже как обязанность для юрлиц, если они людям услуги оказали, нам отгружать данные, чтобы мы всем людям могли эти вычеты проактивно предоставить. Поэтому к 2028 г., я думаю, мы эту историю закроем», — сказал Даниил Егоров.

По его словам, компании, оказывающие фитнес-услуги и медицинские услуги, добровольно предоставляют электронные реестры. Это позволяет автоматически заранее подготавливать документы для каждого человека на основе данных о полученных услугах.