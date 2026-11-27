«Газпром» и турецкая Botas продлили на три года контракт на поставки газа в Турцию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, с 1 января «Новатэк» начнет экспорт российского СПГ в республику

«Газпром» и турецкая компания Botas подписали контракт о продлении поставок газа в республику на три года на прежних условиях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума, передает ТАСС.

«Конечно, обсуждали [поставки „Газпромом“ СПГ в Турцию]. „Газпром“ с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три года», — уточнил Александр Новак.

По его словам, новый контракт предусматривает сохранение объемов и условий поставок газа.

Кроме того, контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию заключил «Новатэк». Они начнутся с 1 января 2027 г. «Там небольшие пока объемы, но с перспективой на расширение», — подчеркнул вице-премьер.

С начала 2026 г. Россия поставила в Турцию более 20 млн тонн нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива, отметил Александр Новак. Он не стал прогнозировать показатель на весь 2026 г. Это будет видно «исходя из текущей ситуации», сказал вице-премьер.