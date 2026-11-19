Генпрокуратура России направила Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») предупреждение о возможности признания ее деятельности нежелательной в РФ. В ведомстве заявили, что организация ведет информационную кампанию по дестабилизации обстановки в стране

Генпрокуратура предупредила Wikimedia Foundation о возможном признании ее деятельности нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Такая мера может последовать, если организация продолжит деятельность, которую прокуратура характеризует как «деструктивную антироссийскую».

Основанием для предупреждения стали выявленные ведомством факты «целенаправленной информационной кампании» Wikimedia по дестабилизации обстановки в РФ. Другие подробности Генпрокуратура не привела.