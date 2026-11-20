Цены на внутренние перевозки «Аэрофлота» по итогам девяти месяцев выросли на 5% — это ниже инфляции, сообщил глава компании Сергей Александровский. По его словам, в следующем году тарифы авиакомпаний группы вырастут в пределах инфляции

С января по сентябрь цены на авиаперевозки на внутренних направлениях увеличились примерно на 5%. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Показатель оказался ниже инфляции. В ноябре цены в годовом выражении почти не изменились. В «Аэрофлоте» прогнозируют, что тарифы авиакомпаний группы в следующем году вырастут в пределах инфляции.

По итогам десяти месяцев «Аэрофлот» перевез 46,7 млн пассажиров — это на 1,1% меньше год к году, следует из операционных результатов группы. На внутренних авиалиниях объем перевозок сократился на 5,1% год к году (до 34,2 млн пассажиров), при этом на международных направлениях компания, напротив, зафиксировала рост — на 11,9%, до 12,5 млн человек.

Как пояснил Сергей Александровский журналистам, «Аэрофлот» планирует повысить провозную емкость до конца года. «На ноябрь и декабрь выставили большее количество провозных емкостей относительно прошлого года. Мы рассчитываем, что это позволит группе по итогам 2026 г. выйти на те показатели, которые озвучивали ранее», — сказал он.

«Аэрофлот» рассчитывает по итогам этого года выйти на запланированные 55,3 млн пассажиров в год, то есть сохранить уровень 2025 г., говорил Сергей Александровский в сентябре. По его словам, текущее сокращение пассажиропотока связано, в частности, с участившимися ограничениями в воздушном пространстве и перестроением маршрутной сети авиакомпании.

«Безусловно, ограничения существенно влияют на наиболее короткие, но емкие рынки <…> Например, это маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и ряд других. Также можем отметить на коротких рейсах усиление конкуренции с наземными видами транспорта», — пояснил гендиректор «Аэрофлота»..