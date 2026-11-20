«Аэрофлот» не испытывает дефицита авиатоплива, полетная программа выполняется по плану, заявил глава авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, наблюдается тенденция к росту стоимости авиатоплива, прежде всего на международном рынке, но на российском рынке рост был компенсирован демпфером

«Аэрофлот» не сталкивался с дефицитом авиационного топлива, хотя и фиксирует тенденцию к росту его стоимости. Об этом журналистам рассказал глава авиакомпании Сергей Александровский.

«Дефицита нет. Огромную работу провело правительство России, профильные министерства, в частности Министерство транспорта и Министерство энергетики. Благодаря их действиям мы с вами можем наблюдать бесперебойную работу всей гражданской авиации страны. Вся полетная программа выполняется в строгом соответствии с нашим планом», — заявил Сергей Александровский.

По его словам, авиатопливо дорожает прежде всего на международном рынке, на российском рынке рост был «компенсирован демпфером».