Налоговые поступления в бюджетную систему России за десять месяцев выросли на 11% год к году и достигли 54,6 трлн руб., рассказал глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли за это время на 24%. Владимир Путин назвал такой результат «особенно приятным»

Поступления в бюджетную систему России за десять месяцев 2026 г. составили 54,6 трлн руб. и увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил президенту Владимиру Путину на рабочей встрече. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Ненефтегазовые доходы по итогам десяти месяцев выросли на 24%, основную часть дали поступления по НДС — они выросли на 33%. «Что касается ставки [НДС], Минфин прогнозировал 920 млрд [руб.] поступлений по итогам этого года. Сейчас у нас 783 млрд [руб.] поступлений, то есть мы точно попадем в эту цифру. И это только ставка. Всего у нас 2,6 трлн [руб.] рост НДС», — сказал Даниил Егоров.

Такой итог Даниил Егоров назвал «ничего себе результатом». Владимир Путин согласился и отметил, что рост ненефтегазовых доходов «особенно приятен».

Поступления в региональные бюджеты достигли 17,5 трлн руб., увеличившись на 9,4%. «То есть это где-то 1,5 трлн [руб.] рост к показателям прошлого года, а делают его НДФЛ и прибыль», — сказал глава ФНС. По его словам, за девять месяцев налог на прибыль организаций вырос на 12%. Данные по НДФЛ он не привел.

С 1 января основная ставка НДС в России была повышена с 20 до 22%. Закон об этом Владимир Путин подписал в ноябре 2025 г. Антон Силуанов, занимавший на тот момент пост министра финансов (сейчас вице-премьер — министр финансов), называл НДС наиболее безболезненным налогом с точки зрения влияния на инфляцию. В декабре прошлого года Владимир Путин допускал , что повышение ставки НДС будет носить временный характер.

Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс, с 1 января также снизился порог годового дохода для освобождения от уплаты НДС компаниями и индивидуальными предпринимателями на упрощенной системе налогообложения (УСН): с 60 млн до 20 млн руб. Обязанность платить НДС с 1 января возникла у тех компаний, чьи доходы превысили 20 млн руб. по итогам 2025 г. При превышении этого порога в течение 2026 г. налог необходимо начислять с первого числа следующего месяца, следует из информации на сайте ФНС.