Минцифры пока не удалось договориться с Apple об активации 5G на iPhone в России и возвращении мессенджера Max в App Store, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. О том, что министерство ведет переговоры с Apple, чиновник сообщал в сентябре

Минцифры пока не удалось достичь договоренностей с Apple об активации 5G на iPhone в России и возвращении национального мессенджера Max в App Store. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в комментарии «Коммерсанту».

«Нет», — ответил министр на вопрос о том, удалось ли договориться с Apple, в кулуарах форума «Телеком перезагрузка».

В сентябре Максут Шадаев сообщал , что министерство ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России. Тогда он отметил, что возможность использования сети пятого поколения на устройствах компании зависит от ее решения.

Возможность использования 5G на iPhone в России должна быть доступна на программном уровне: для работы 5G в сетях конкретного оператора связи компания, прекратившая сотрудничество с российскими операторами связи с 2022 г., должна добавить специальные профили настроек в iOS, пояснил «Коммерсантъ».

Переговоры также ведутся о восстановлении мессенджера Max в App Store, откуда Apple его удалила в июне. Компания объяснила это соблюдением санкционных правил.