Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о «черном октябре» по числу киберинцидентов в России. По его словам, их росту способствуют большие модели данных, ИИ-агенты которых ставят на поток поиск уязвимостей

В России произошел «черный октябрь» по числу киберинцидентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «TAdviser SummIT 2026».

«У нас [был] „черный октябрь“, когда количество инцидентов резко выросло. Понятно, что огромный вклад в этот рост делают как раз большие модели. Порог входа для такого рода деятельности, связанной с поиском уязвимостей, сейчас сильно снизился. Понятно, что ИИ-агенты ставят на поток выявление уязвимостей», — сказал Максут Шадаев ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, применение ИИ-агентов для кибератак ставит вопрос о перестройке IT-ландшафта, чтобы обеспечить безопасность государственных информационных систем и IT-инфраструктуры. Сейчас акцент смещается с простой защиты от проникновений на обеспечение выживаемости и устойчивости инфраструктуры: она должна позволять не только купировать угрозы, но и максимально быстро восстанавливаться, отметил глава Минцифры.

14 октября президент России Владимир Путин заявил , что киберугрозы усиливаются на фоне внешней агрессии и становятся вызовом для экономики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения. Для противодействия угрозам он призвал совершенствовать систему цифровой безопасности и повышать оперативность реагирования на атаки.