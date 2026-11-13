Глава Росимущества доложил Владимиру Путину о крупнейших сделках ведомства

Продажи Домодедово, Raven Russia и ЮГК стали крупнейшими сделками Росимущества, доложил глава ведомства Вадим Яковенко президенту Владимиру Путину. По его словам, реестр федерального имущества сейчас включает 4,2 млн объектов

Самыми крупными сделками Росимущества стали продажи Домодедово, группы компаний Raven Russia, а также ПАО «Южуралзолото» (ЮКГ). Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко президенту России Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Помимо приватизации и продаж, источниками доходов ведомства также выступают сдача в аренду федеральной недвижимости и земельных участков, реализация древесины и другой продукции, уточнил Вадим Яковенко.

«Мы продолжаем работу по наполнению реестра федерального имущества. Уже свыше 4,2 млн объектов внесены в этот реестр», — сказал глава Росимущества.

По его словам, ведомство старается вовлекать большую часть таких объектов в хозяйственный оборот и находить для них владельцев, чтобы имущество не простаивало. Он пояснил, что это в особой степени касается объектов имущества казны.

Вадим Яковенко привел в качестве примера передачу имущества ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для организации почтовой связи. Ведомство также безвозмездно передало примерно 93 тыс. единиц объектов, в том числе транспортные средства и оборудование.