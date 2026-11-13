Глава Росимущества доложил Владимиру Путину о крупнейших сделках ведомства

Продажи Домодедово, Raven Russia и ЮГК стали крупнейшими сделками Росимущества, доложил глава ведомства Вадим Яковенко президенту Владимиру Путину. По его словам, реестр федерального имущества сейчас включает 4,2 млн объектов
Самыми крупными сделками Росимущества стали продажи Домодедово, группы компаний Raven Russia, а также ПАО «Южуралзолото» (ЮКГ). Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко президенту России Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована
на сайте Кремля.
Помимо приватизации и продаж, источниками доходов ведомства также выступают сдача в аренду федеральной недвижимости и земельных участков, реализация древесины и другой продукции, уточнил Вадим Яковенко.
«Мы продолжаем работу по наполнению реестра федерального имущества. Уже свыше 4,2 млн объектов внесены в этот реестр», — сказал глава Росимущества.
По его словам, ведомство старается вовлекать большую часть таких объектов в хозяйственный оборот и находить для них владельцев, чтобы имущество не простаивало. Он пояснил, что это в особой степени касается объектов имущества казны.
Вадим Яковенко привел в качестве примера передачу имущества ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для организации почтовой связи. Ведомство также безвозмездно передало примерно 93 тыс. единиц объектов, в том числе транспортные средства и оборудование.
Аэропорт Домодедово был продан со второй попытки на аукционе за 66,13 млрд руб. — вдвое ниже стартовой стоимости в 132 млрд руб. В начале января активы воздушной гавани приобрела «Перспектива». В августе Внуково купил 25,01% этой компании. Доля Шереметьево при этом сократилась до 74,99%.
19 июня «БТС-Мост холдинг» Руслана Байсарова выиграла аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных предприятий. Активы были куплены за 93,2 млрд руб.
Активы британского складского девелопера Raven Russia реализовали на торгах за 47,2 млрд руб. в конце июня. Победителем аукциона стала «Белая скала».