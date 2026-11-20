Глава администрации города Болохово Тульской области Марина Чуйкина ушла в отставку после скандала из-за рисунков персонажей «Смешариков» на детской площадке. Она покинула пост по собственному желанию 9 октября
Глава администрации города Болохово Тульской области Марина Чуйкина, где произошел скандал из-за рисунков «Смешариков» на детской площадке, ушла в отставку. Решение было опубликовано
на сайте Киреевского муниципального района 12 октября.
«Принять отставку главы администрации муниципального образования город Болохово Киреевского района Чуйкиной Марины Игоревны по собственному желанию», — говорится в документе. Марина Чуйкина ушла в отставку 9 октября. Она занимала пост мэра Болохова с октября 2023 г.
Что стало причиной такого решения, не уточняется. В администрации города «РИА Новости» сообщили
, что обязанности главы Болохова сейчас исполняет Ольга Стрельникова.
Скандал вокруг изображения «Смешариков» произошел в середине августа: девочка цветными мелками нарисовала Кроша, Ежика и Нюшу на резиновом покрытии детской площадки. В администрации города расценили
это как порчу муниципального имущества, пригрозили уголовной ответственностью по статьям «Вандализм» (ст. 214 УК) и «Умышленное повреждение имущества» (ст. 167 УК) и сообщили, что уже обратились в полицию.
История вызвала общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова призвала
проявить снисхождение к девочке, не считать ее действия вандализмом, а вместо наказания помочь ей понять правила и устранить последствия. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев тогда тоже поддержал
девочку. Он призвал администрацию Болохова отстать от ребенка и вместо наказания способствовать развитию ее творческих способностей. 16 сентября девочка рассказала, что администрация Болохова извинилась
перед ней.