Главреда The Insider Романа Доброхотова заочно приговорили к 5,5 года колонии

Основателя издания The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за организацию деятельности нежелательной организации, сообщила прокуратура Москвы. В течение пяти лет ему также запрещено администрировать сайты

Суд в РФ признал журналиста Романа Доброхотова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) виновным в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Его заочно приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Помимо этого, суд на пять лет запретил Роману Доброхотову администрировать сайты.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки столичного надзорного ведомства. Журналисту грозило до шести лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Роман Доброхотов выступал организатором и членом The Insider (издание признано иноагентом, а его деятельность нежелательна в России). Роман Доброхотов знал о статусе организации и дважды привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности по ст. 20.33 КоАП РФ.

После выезда из России Роман Доброхотов продолжил развивать The Insider. В частности, он публиковал на видеохостинге общедоступные материалы о событиях в России, содержавшие их негативную оценку, обратили внимание в столичной прокуратуре.

3 сентября Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста по делу об организации деятельности нежелательной организации. Спустя несколько недель прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Минюст включил Романа Доброхотова в реестр иностранных агентов 15 апреля 2022 г. О решении Генпрокуратуры признать деятельность The Insider нежелательной в России стало известно 15 июля того же года. Еще в 2021 г. издание также внесли в список иноагентов.