Потребительские цены в России в октябре 2026 г. выросли на 0,99% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата. Годовая инфляция составила 6,87%. Наиболее заметный рост за месяц зафиксирован в сфере услуг, в том числе жилищно-коммунальных

Годовая инфляция в России в октябре 2026 г. составила 6,87% против 6,35% в сентябре, следует из данных Росстата.

За месяц цены выросли на 0,99%, с начала года — на 6,08%.

Сильнее всего в октябре подорожали услуги — на 2,24%. Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 9,18%, в том числе коммунальных — на 12,75%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,05%, плодоовощная продукция — на 1,63%. Наиболее заметно выросли цены на помидоры (+21,8%), икру лососевых рыб (+19,8%), апельсины (+7,9%) и куриные яйца (+7,6%). При этом яблоки подешевели на 7,1%, морковь — на 5,1%, репчатый лук — на 4,3%, сахар — на 2,6%.

Непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,17%. В частности, цены на бензин снизились на 3,93%, на дизельное топливо — на 0,4%. Одновременно ноутбуки подорожали на 2,9%, планшеты — на 2,7%, смартфоны — на 2,4%.

По предварительной оценке Росстата, с 17 по 23 ноября потребительские цены выросли на 0,3%. С начала ноября инфляция достигла 0,6%, а с начала года — на 6,72%.

За отчетную неделю плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,9%. Автомобильный бензин за неделю вырос в цене на 0,5%, дизельное топливо — на 0,8%. По данным Росстата, средняя стоимость литра бензина на 23 ноября достигла 74,41 руб., дизельного топлива — 87,73 руб. Наиболее заметное повышение цен на бензин зафиксировано в Калмыкии (4,5%) и Ненецком автономном округе (4,2%).