Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Губернатор Ленинградской области сообщил о пожаре в порту Усть-Луга из-за атаки БПЛА

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 10:23
В результате атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луги возник пожар, пострадали три человека, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции
При пожаре после атаки БПЛА в портовой зоне Усть-Луга пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В общей сложности за ночь 11 ноября над регионом сбили 150 украинских БПЛА.
«Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет», — заявил Александр Дрозденко.
По его словам, экстренные службы приступили к тушению пожара в портовой зоне. Также в результате атаки произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.
Из-за атаки БПЛА в аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силами ПВО были перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили более чем над 20 регионами, включая Ленинградскую, Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.
Тэги
БПЛА пострадавшие Пожары

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Губернатор сообщил о пожаре на территории производственных объектов в Липецке Новости

Губернатор сообщил о пожаре на территории производственных объектов в Липецке
21 июл 2026
В Рязани ввели режим ЧС после атаки беспилотников Новости

В Рязани ввели режим ЧС после атаки беспилотников
15 мая 2026
Несколько человек пострадали при атаке на склады Wildberries на юге России Новости

Несколько человек пострадали при атаке на склады Wildberries на юге России
22 июл 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.