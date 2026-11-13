Губернатор сообщил о четырех погибших в Самарской области при атаке на предприятие

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь

Одно из промышленных предприятий Самарской области утром 13 ноября подверглось атаке ВСУ, в результате четыре человека погибли, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Max.

«Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — написал Вячеслав Федорищев.

Глава региона также сообщил о пострадавших. Их число и состояние он не уточнил. Им оказывают медицинскую помощь, написал Вячеслав Федорищев.

На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Минобороны РФ не сообщало об атаках беспилотников на Самарскую область. По данным ведомства, в период с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены почти 1,2 тыс. украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.