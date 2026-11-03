Губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры НПЗ в Ярославле после атаки

После атаки беспилотников повреждения получила инфраструктура НПЗ в Ярославле, спецслужбы ликвидируют возгорание, заявил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в атаке участвовали 124 дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили 856 БПЛА, оценили в Минобороны. Мэр Москвы сообщил о 187 дронах, которые были сбиты на подлете к столице

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Ярославле получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников, заявил губернатор Михаил Евраев.

«Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил Михаил Евраев.

По его словам, ночью силы РЭБ и ПВО отразили атаку 124 беспилотников на НПЗ в Ярославле. Обломками сбитых БПЛА также были выбиты стекла в жилых домах и повреждены автомобили жителей, отметил губернатор.

В связи с атакой временно было перекрыто движение транспорта из Ярославля в Москву. К 08:00 мск ограничения сняли, уточнил Михаил Евраев.

В Минобороны России сообщили , что за ночь силами ПВО было уничтожено 856 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, а также над Крымом и над акваторией Черного моря.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона было направлено 493 украинских беспилотника. Большая часть из них уничтожена ПВО на дальних рубежах, еще 187 дронов нейтрализованы на подлете к Москве, уточнил Сергей Собянин.