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Губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры НПЗ в Ярославле после атаки

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 09:23
После атаки беспилотников повреждения получила инфраструктура НПЗ в Ярославле, спецслужбы ликвидируют возгорание, заявил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в атаке участвовали 124 дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили 856 БПЛА, оценили в Минобороны. Мэр Москвы сообщил о 187 дронах, которые были сбиты на подлете к столице
Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Ярославле получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников, заявил губернатор Михаил Евраев.
«Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил Михаил Евраев.
По его словам, ночью силы РЭБ и ПВО отразили атаку 124 беспилотников на НПЗ в Ярославле. Обломками сбитых БПЛА также были выбиты стекла в жилых домах и повреждены автомобили жителей, отметил губернатор.
В связи с атакой временно было перекрыто движение транспорта из Ярославля в Москву. К 08:00 мск ограничения сняли, уточнил Михаил Евраев. 
В Минобороны России сообщили, что за ночь силами ПВО было уничтожено 856 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, а также над Крымом и над акваторией Черного моря.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона было направлено 493 украинских беспилотника. Большая часть из них уничтожена ПВО на дальних рубежах, еще 187 дронов нейтрализованы на подлете к Москве, уточнил Сергей Собянин. 
На фоне атаки Росавиация ограничила работу всех аэропортов столичного авиаузла. Сейчас ограничения сняты. Из-за них авиакомпания «Победа» корректирует расписание: возможны задержки и отмены рейсов, предупредил перевозчик.
Тэги
НПЗ БПЛА атака

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