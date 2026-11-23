Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в Москве, сообщили в МВД России. Глава региона дает показания в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Речь идет о сумме более 1 млрд руб., уточнили в ведомстве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по уголовному делу о хищениях бюджетных средств, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), уточнила она.

По данным Ирины Волк, им вменяется, в частности, хищение бюджетных денежных средств минстроя региона в сумме свыше 39 млн руб. и растрата бюджетных средств регионального минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск в сумме более 1 млрд руб. Кроме того, участники группировки обвиняются в незаконных валютных операциях, добавила представитель МВД.

Андрей Чибис задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, отмечается в сообщении.

О том, что Андрей Чибис дает показания в Москве, также сообщила «РИА Новости» министр информационной политики региона Ирина Бринькова. По словам министра, в правительстве региона проводятся оперативные действия.

О задержании андрея Чибиса также писал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседники агентства уточнили, что с главой региона ведутся следственные действия.

По данным Telegram-канала Mash, Андрея Чибиса сняли прямо с трапа самолета в Москве, когда тот прилетел в столицу в командировку. Также 23 ноября были допрошены министр по безопасности Мурманской области Артем Долгов и первый вице-губернатор Оксана Демченко, говорится в публикации.

Андрей Чибис занимает пост губернатора Мурманской области с сентября 2019 г. До этого он работал на должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.