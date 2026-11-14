IIHF оспорила решение CAS о допуске российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение допустить сборные России к турнирам. Федерация утверждает, что двое из трех судей, выносивших вердикт по делу, якобы утаили деловые связи с Россией

IIHF подала апелляцию на решение CAS о возвращении российских спортсменов на турниры. Об этом сообщил корреспондент TSN Горд Миллер со ссылкой на источники. Его сообщение опубликовано на странице телеканала в соцсети X.

«Источники сообщают, что IIHF официально подала иск в Спортивный арбитражный суд относительно участия двух из трех членов комиссии CAS, которая восстановила Россию в правах. Иск основан на неразглашении членами комиссии деловых связей с Россией», — написал журналист.

The Athletic со ссылкой на источник в IIHF также сообщает , что федерация оспорила решение CAS.

Коллегию CAS, которая вынесла решение о допуске российских хоккеистов, возглавлял судья Джулио Палермо. По данным швейцарского издания Inside Paradeplatz, 22 сентября он выступил на Российском международном арбитражном конгрессе (RIAC) в Москве, а 9 октября его назначили председателем комиссии.

В нее также входили судьи Марк Ховелл (Великобритания) и Исмаил Селим (Египет). Последний участвовал в RIAC в мае 2025 г., пишет Inside Paradeplatz.

Джулио Палермо отверг возможные связи с РФ. Он назвал обвинения в предвзятости «клеветническими» и заявил о намерении защищать репутацию в правовом поле.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям. Решение распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира и первенства среди юношей и девушек до 18 лет. IIHF выразила несогласие с вердиктом.