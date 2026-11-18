Правительство РФ поддержало законопроект об обязательной оценке концессионных проектов с бюджетным софинансированием, сообщили в Минэкономразвития. Перед заключением соглашений предлагается проверять их социально-экономическую эффективность и преимущества. Для проектов с инвестициями свыше 3 млрд руб. дополнительно потребуется положительное заключение ВЭБ.РФ

Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект, который вводит обязательную оценку концессионных соглашений с госучастием. Об этом сообщили в министерстве.

Проверять предлагается все такие проекты, независимо от стоимости. Концессии без бюджетного софинансирования будут освобождены от оценки, уточнил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Перед заключением соглашения уполномоченный орган должен будет определить, соответствует ли проект целям государственных программ и будет ли создаваемый объект востребован с учетом будущего спроса. Отдельно предлагается сравнивать доходы, расходы и риски бюджета при реализации проекта по концессии и полностью за счет бюджетных средств.

На оценку отведут не более 90 дней. Новый механизм должен заработать с 1 сентября 2027 г.

«Если планируемый объем инвестиций по концессионному соглашению превышает 3 млрд рублей, необходимо будет получить дополнительно положительное заключение ВЭБ.РФ. Решение о подписании концессионного соглашения будет приниматься после подтверждения эффективности его реализации», — пояснил Максим Колесников.

Изменения подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. Оценка поможет избежать неравномерного распределения рисков между государством и бизнесом, обосновать выбор концессионной модели и снизить вероятность последующего оспаривания соглашений контролирующими органами.

По данным Минэкономразвития, на 1 ноября 2026 г. в России заключено свыше 4,6 тыс. концессионных соглашений и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с общим объемом инвестиций 8,3 трлн руб. Из них 5,9 трлн руб. приходится на частные вложения, остальные 2,4 трлн руб. — на бюджетные расходы.