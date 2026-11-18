Пётр Столыпин стал премьер-министром в 1906 г. — в разгар социального кризиса в России. Он запустил земельную реформу, которая должна была помочь перезапустить всю российскую экономику: модернизировать аграрный сектор и сформировать новый класс зажиточных собственников, заинтересованных в инновациях. План был хорош. Расчет Столыпина оправдался, но лишь отчасти.

К К 1905 г., моменту первой русской революции, земельный вопрос в России стал политически неотложным. Крестьянам не хватало участков, доставшихся им в результате отмены крепостного права, чтобы прокормить семью. Деревня требовала увеличения земли за счет крупных имений. Крестьяне захватывали угодья, рубили помещичий лес и громили усадьбы.

Пётр Столыпин, возглавив правительство в 1906 г., начал искать выход из кризиса.

В начал