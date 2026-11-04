Кабмин повысил пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%

Правительство России установило ввозные пошлины на ряд крепких алкогольных напитков из недружественных стран в размере 35%, но не менее пяти евро за литр. Мера будет действовать по 31 декабря 2027 г. включительно

Кабмин повысил ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных государств. Согласно постановлению правительства, пошлина в размере 35%, но не менее пяти евро за литр установлена для виски, рома, джина и можжевеловой настойки, водки и ликеров.

Такая же ставка предусмотрена для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда.

До принятия этих изменений пошлина составляла 20%, но не менее трех евро за литр, уточняет «Интерфакс». Новые меры будут применяться к товарам из недружественных государств по 31 декабря 2027 г. включительно.