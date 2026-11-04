Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Кабмин повысил пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 12:08
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Правительство России установило ввозные пошлины на ряд крепких алкогольных напитков из недружественных стран в размере 35%, но не менее пяти евро за литр. Мера будет действовать по 31 декабря 2027 г. включительно
Кабмин повысил ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных государств. Согласно постановлению правительства, пошлина в размере 35%, но не менее пяти евро за литр установлена для виски, рома, джина и можжевеловой настойки, водки и ликеров.
Такая же ставка предусмотрена для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда.
До принятия этих изменений пошлина составляла 20%, но не менее трех евро за литр, уточняет «Интерфакс». Новые меры будут применяться к товарам из недружественных государств по 31 декабря 2027 г. включительно.
В конце сентября правительство ввело пошлину в размере 35% на БАДы из недружественных стран, сделав исключение для Венгрии и Словакии.
Тэги
Пошлины Алкоголь Недружественные страны

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких вин и коньяков из Армении Новости

Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких вин и коньяков из Армении
23 мая 2026
Кабмин предложил ввести лечение от зависимости для нетрезвых водителей Новости

Кабмин предложил ввести лечение от зависимости для нетрезвых водителей
02 июн 2026
В Минздраве назвали регионы с самым низким уровнем потребления алкоголя Новости

В Минздраве назвали регионы с самым низким уровнем потребления алкоголя
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.