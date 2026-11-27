Правительство утвердило правила исчисления технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря. В Минпромторге его назвали источником инвестиций в развитие критически важной электронной и радиоэлектронной промышленности

Правительство России приняло постановление об утверждении правил исчисления технологического сбора на электронику, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Сбор станет источником инвестиций в развитие критически важной электронной и радиоэлектронной промышленности, указали в ведомстве. Там пояснили, что он будет взиматься на равных условиях как с российской, так и с импортной продукции. На первом этапе сбор затронет только те товары, которые уже попали под обязательную маркировку — ноутбуки, смартфоны и телефоны.

Как будет взиматься сбор

Техсбор администрируется через систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП), сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Компания должна будет подать в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот. На его основании система автоматически рассчитает сумму сбора и направит ее плательщику, пояснили в ведомстве.

Сбор требуется оплатить не позднее десятого рабочего дня с даты получения уведомления об исчисленном сборе. Если техсбор будет уплачен не полностью, в течение одного дня плательщику направят уведомление. Если оплата не поступит в течение семи рабочих дней, заявка на ввод товара в оборот будет отклонена.

Каким будет размер сбора

13 октября Минпромторг своим приказом утвердил ставки технологического сбора в отношении некоторых видов электроники, которые начнут действовать с 1 декабря. Базовая ставка для расчета за одну единицу составит:

746 руб. — для ноутбуков и планшетных компьютеров;

373 руб. — для смартфонов;

37 руб. — для некоторых телефонов.

Если данные о марке и модели устройства окажутся в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, при начислении сбора будет действовать скидка 33% от базовой ставки, уточнили в Минпромторге.