Правительство утвердило правила исчисления технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря. В Минпромторге его назвали источником инвестиций в развитие критически важной электронной и радиоэлектронной промышленности
Правительство России приняло постановление об утверждении правил исчисления технологического сбора на электронику, сообщили
«РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга.
Сбор станет источником инвестиций в развитие критически важной электронной и радиоэлектронной промышленности, указали в ведомстве. Там пояснили, что он будет взиматься на равных условиях как с российской, так и с импортной продукции. На первом этапе сбор затронет только те товары, которые уже попали под обязательную маркировку — ноутбуки, смартфоны и телефоны.
Как будет взиматься сбор
Техсбор администрируется через систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП), сообщил
ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Компания должна будет подать в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот. На его основании система автоматически рассчитает сумму сбора и направит ее плательщику, пояснили в ведомстве.
Сбор требуется оплатить не позднее десятого рабочего дня с даты получения уведомления об исчисленном сборе. Если техсбор будет уплачен не полностью, в течение одного дня плательщику направят уведомление. Если оплата не поступит в течение семи рабочих дней, заявка на ввод товара в оборот будет отклонена.
Каким будет размер сбора
13 октября Минпромторг своим приказом утвердил
ставки технологического сбора в отношении некоторых видов электроники, которые начнут действовать с 1 декабря. Базовая ставка для расчета за одну единицу составит:
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746 руб. — для ноутбуков и планшетных компьютеров;
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373 руб. — для смартфонов;
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37 руб. — для некоторых телефонов.
Если данные о марке и модели устройства окажутся в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, при начислении сбора будет действовать скидка 33% от базовой ставки, уточнили в Минпромторге.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, которым установил возможность введения технологического сбора на продукцию с электронной компонентной базой, в ноябре 2025 г. Изначально сбор должны были начать взимать с 1 сентября. Но в июне этот срок перенесли
на 1 декабря. В Минфине объясняли, что решение было принято по просьбе отраслевых объединений.