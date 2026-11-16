Правительство дополнительно направит более 3 млрд руб. на завершение строительства первых трех серийных пассажирских самолетов Ил-114-300. Деньги выделят из резервного фонда. Каждый самолет рассчитан на перевозку до 68 пассажиров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на завершение строительства трех Ил-114-300, сообщила пресс-служба правительства.

Вопрос о дополнительном финансировании рассмотрели на заседании кабмина 12 ноября. Средства будут выделены из резервного фонда правительства для компании ГТЛК.

Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок, в том числе в труднодоступных районах. Он может использовать короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы, работать при низких температурах и в сложных погодных условиях. Самолет рассчитан на 68 пассажиров.

На внутренних маршрутах Ил-114-300 должен заменить устаревшие Ан-24 и зарубежные самолеты аналогичного класса. Самолет представляет собой модернизированную версию турбовинтового Ил-114. Его собирают из российских комплектующих и оснащают отечественными системами и оборудованием.

В сентябре замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил , что первый Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца года, еще два — в начале 2027 г. Самолеты должны быть поставлены Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу, такое соглашение заключили на ПМЭФ-2026.