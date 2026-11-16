Правительство дополнительно направит более 3 млрд руб. на завершение строительства первых трех серийных пассажирских самолетов Ил-114-300. Деньги выделят из резервного фонда. Каждый самолет рассчитан на перевозку до 68 пассажиров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на завершение строительства трех Ил-114-300, сообщила
пресс-служба правительства.
Вопрос о дополнительном финансировании рассмотрели на заседании кабмина 12 ноября. Средства будут выделены из резервного фонда правительства для компании ГТЛК.
Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок, в том числе в труднодоступных районах. Он может использовать короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы, работать при низких температурах и в сложных погодных условиях. Самолет рассчитан на 68 пассажиров.
На внутренних маршрутах Ил-114-300 должен заменить устаревшие Ан-24 и зарубежные самолеты аналогичного класса. Самолет представляет собой модернизированную версию турбовинтового Ил-114. Его собирают из российских комплектующих и оснащают отечественными системами и оборудованием.
В сентябре замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил
, что первый Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца года, еще два — в начале 2027 г. Самолеты должны быть поставлены Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу, такое соглашение заключили
на ПМЭФ-2026.
Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация договорилась
с индийскими перевозчиками о поставках 85 Ил-114-300: 50 получит Pinnacle Air и 35 — Sleek Aviation. Первые твердые контракты корпорация рассчитывала заключить до конца 2026 г., а графики поставок и условия обслуживания — закрепить в отдельных договорах.