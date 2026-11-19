Картину Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе за рекордные $190,4 млн. Прежний рекорд был установлен в 2022 г., тогда на аукционе был продан пейзаж из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена за $117,2 млн

Картина Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» была продана на аукционе Sotheby's за $190,4 млн, сообщили в аукционном доме.

Картина была написана в 1890 г. в Овер-сюр-Уаз во Франции. Прежний рекорд был установлен в 2022 г. — тогда на аукционе Christie's был продан пейзаж из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена за $117,2 млн, пишет The New York Times. По данным газеты, с учетом инфляции «Цветущие каштаны» стали шестой самой дорогой картиной в истории аукционных продаж.

Газета отмечает, что аукционному дому повезло, что продажа вообще состоялась. 15 ноября NYT сообщила , что потомки семьи Фишер, которой раньше принадлежала картина, потребовали от Sotheby's снять с торгов «Цветущие каштановые деревья». Наследники утверждали, что полотно было продано в 1936 г. в Нидерландах под давлением нацистского режима из-за преследований и налогов при эмиграции. Адвокат семьи настаивал на отмене торгов, пока Sotheby's не докажет добровольность сделки 1930-х гг. Представители аукциона заявили, что признаков принуждения не обнаружено.

После переговоров наследники семьи Фишер и аргентинская семья Блакье-Арриета, которой принадлежала картина, заключили соглашение, условия которого не разглашаются, отметила The New York Times. Новым владельцем «Цветущих каштанов» стал арт-дилер и глава галереи Acquavella Galleries Уильям Аквавелла.