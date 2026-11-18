Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» (1922–1923) продали на аукционе Christie’s за $74 млн. С учетом комиссий итоговая сумма сделки составила рекордные $85,8 млн. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 г.: тогда на аукционе Sotheby’s картина «Мурнау с церковью II» ушла за $44 млн

Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» (Betonte Ecken, 1922–1923) продали на аукционе Christie’s за рекордные $85,8 млн, следует из информации на сайте аукциона.

Оценочная стоимость «Подчеркнутых углов» составляла $60–80 млн. Картина была написана зимой 1922–1923 гг. в Германии, куда Василий Кандинский приехал вместе с женой в канун Рождества 1921 г.

Предыдущий рекорд принадлежал картине «Мурнау с церковью II», (1910) — она была продана на Sotheby’s в Лондоне в 2023 г. за $44,8 млн, пишет ARTNews. Еще одна работа художника, «Пестрая жизнь» (1907), в октябре ушла с молотка Christie’s за $41,8 млн, став третьей самой дорогой картиной художника. Согласно данным Artnet, которые приводит портал, с 1990 г. 14 полотен Василия Кандинского были проданы более чем за $20 млн.

Покупателем стал президент Christie’s Алекс Роттер, который предложил за картину $74 млн. С учетом комиссии стоимость лота составила $85,6 млн. За картину также боролись глава департамента послевоенного и современного искусства в Северной и Южной Америке Сара Фридлендер и арт-консультант Ральф Де Лука, передает ARTNews.

Продавцом картины выступила ливанско-американская семья Нахмад, купившая полотно в 1986 г. на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1 млн. При этом в 1964 г., работа была продана в этом же аукционном доме за $61 тыс. Коллекция семьи насчитывает до 5 тыс. произведений общей стоимостью более $4 млрд.

«Подчеркнутые углы»— абстрактная композиция (около 120 см), где геометрические формы направлены к четырем углам полотна. Аукционный дом относит работу к ключевым произведениям периода «Баухауса», созданным вскоре после начала преподавания Василия Кандинского в школе Веймара.