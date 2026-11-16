ЕС мог бы украсть у РФ данные российских участников спецоперации, заявила глава дипслужбы объединения Кая Каллас. По словам главы евродипломатии, это нужно для обоснования санкций против них перед рядом стран ЕС

Евросоюзу следует выкрасть у России данные об участниках спецоперации на Украине, чтобы обосновать визовые ограничения против них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Россия хранит все данные этих людей [участников спецоперации] <…>. Я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные — цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций. <…> Что касается способов получения данных, сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке», — сказала глава евродипломатии.

Предложение о таких визовых ограничениях «могут быть включены в проект 22-го пакета санкций ЕС», который в ближайшие дни должна представить Еврокомиссия, уточнила Кая Каллас. По ее словам, дискуссия между европейскими странами продолжается, но ряд государств ЕС возражают против этой меры, ставя вопросы о том, как это можно реализовать в юридическом плане.