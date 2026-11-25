С космодрома на северо-западе Китая стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F». Она выведет на орбитальную станцию «Тяньгун» пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами. В состав экипажа вошли тайконавты Тан Хунбо и У И, а также первый пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али

КНР запустила космический корабль «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами на борту, сообщил сообщил телеканал CGTN.

Запуск состоялся в 08:18 по пекинскому времени (03:18 мск) с космодрома Цзюцюань. В состав экипажа вошли тайконавты Тан Хунбо и У И, а также первый пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али.

Последний также станет первым иностранцем на станции «Тяньгун», рассказал на пресс-конференции представитель Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA) Чжан Цзинбо. Сотрудничество стало результатом соглашения между КНР и Пакистаном о подготовке и участии космонавтов в полетах, подписанного в Исламабаде в феврале 2025 г.

Миссия пакистанского космонавта будет краткосрочной: он будет отвечать за совместные китайско-пакистанские космические научные эксперименты. После пребывания на орбите Мухаммад Зишан Али вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23». Сейчас на станции «Тяньгун» находится экипаж из трех тайконавтов, прибывших в конце мая. После ротации на борту космической станции останутся тайконавты Тан Хунбо, У И и Чжу Янчжу, передает телеканал.

Миссия «Шэньчжоу-24» включает 90 научных экспериментов и испытаний в области наук о жизни, материаловедения, физики жидкостей, горения, фундаментальной физики, космической медицины и новых технологий. Среди них — четыре совместных китайско-пакистанских проекта по биотехнологиям и материаловедению, а также эксперимент пакистанского астронавта с фотосинтезирующими цианобактериями.