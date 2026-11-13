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КНДР впервые с 1948 года изменила размер флага в Конституции

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 13 ноя 2026 10:01
Фото: Mike Bravo/Unsplash
В Конституции КНДР впервые с основания республики в 1948 г. изменили размер государственного флага: теперь соотношение его сторон составляет 1 к 1,65, до этого оно было равно 1 к 2. Yonhap предполагает, что изменение связано с попыткой Ким Чен Ына сформировать собственный стиль правления и национальную идентичность
КНДР впервые с 1948 г. изменила пропорции государственного флага. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на текст основного закона страны, опубликованного на северокорейском сайте Naenara.  
Теперь соотношение сторон флага составляет 1:1,65, до этого в Конституции КНДР было закреплено соотношение 1:2, которое не менялось, в том числе после поправок в сентябре 2023 г. Общий дизайн флага остался прежним, уточняет Yonhap. 
Согласно ст. 166 Конституции КНДР, государственный флаг включает широкую красную полосу в центре, которая символизирует кровь борцов за независимость в 1910–1945 гг., узкие белые и синие полосы сверху и снизу, а также красную пятиконечную звезду в белом круге. Белый круг и две белые полосы олицетворяют верность народу и правящей Трудовой партии Кореи. Две синие полосы символизируют революционный дух, стремление к миру, единству и суверенитету страны.
Изменение соотношений сторон флага связано с попыткой лидера КНДР Ким Чен Ына сформировать собственный стиль правления и национальную идентичность, опираясь на традиции предшественников, отмечает южнокорейское агентство.
Это не первое изменение в Конституцию КНДР, которое вносится при Ким Чен Ыне. В мае Reuters писал, что в основной закон страны были предложены поправки, согласно которым территория КНДР определяется как «граничащая с Южной Кореей». Из закона также предлагалось исключить упоминания о воссоединении.
Тэги
КНДР Конституция

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