С июля 2027 г. колонии и СИЗО будут ежегодно передавать ФНС сведения об осужденных, узнали «Известия». Сейчас налоговые уведомления приходят либо в бумажном, либо в электронном виде, но открыть их не всегда получается, в связи с чем у осужденных копятся долги

Колонии и СИЗО будут обмениваться данными об осужденных с ФНС, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ФНС. Газета направила запросы в ФСИН и ФНС.

В перечень данных, которые исправительные учреждения должны будут передавать налоговой, войдут ФИО, ИНН, СНИЛС, дату рождения, гражданство и реквизиты удостоверения личности осужденного.

Порядок регулярного обмена сведениями с колониями и СИЗО могут внедрить с июля 2027 г. Согласно проекту приказа, учреждения будут ежегодно до августа сообщать налоговой данные о лицах, отбывавших наказание по состоянию на июль. Срок ответа на отдельные запросы составит пять дней.

Сейчас налоговые уведомления приходят либо в бумажном виде, либо в личный кабинет, который в колонии открыть не получается. В результате у заключенных копятся долги и пени. Новый порядок предполагает, что уведомления и требования об уплате долга они будут получать заказными письмами прямо в учреждении, объяснил партнер адвокатского бюро КИАП, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Согласно пояснениям ФНС и Минюста, после получения бумажного уведомления осужденный сможет передать номер начисления близким для оплаты налога через банк или сервис ФНС без доверенности. Также заключенный сможет подать начальнику колонии заявление на перевод средств с лицевого счета, указав сумму и реквизиты.