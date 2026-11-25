Второй комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ), заявил зампостпреда при Всемирной Организации Дмитрий Чумаков. 79 стран поддержали резолюцию, 57 выступили против (включая ряд западных стран), а 42 воздержались

Второй комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщил «РИА Новости» зампостпреда при Всемирной Организации Дмитрий Чумаков.

«На экспертном уровне наша инициатива одобрена, в декабре ее предстоит рассмотреть на одном из пленарных заседаний Генассамблеи, Россия продолжит активное взаимодействие с заинтересованными делегациями», — сказал Дмитрий Чумаков.

Резолюция подчеркивает необходимость предотвращения монополизации ИИ отдельными компаниями и государствами, а также призывает расширить доступ к технологиям для развивающихся стран, рассказал Дмитрий Чумаков. По его словам, военное применение ИИ из документа исключено. Основной посыл заключается в том, что ИИ должен служить на благо всего человечества.

В поддержку резолюции выступили 79 стран, 57 проголосовали против (включая ряд западных стран), а 42 воздержались, пишут «РИА Новости». По словам Дмитрия Чумакова, документ носил деполитизированный характер. Тем не менее, западные государства проголосовали против, пытаясь отсрочить принятие важных решений, особенно в вопросах обмена технологиями и содействия развитию, отметил он.