Президент театра «Ленком» Марк Варшавер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ». Расследование может быть связано со сдачей помещений театра в аренду продюсеру Валерию Янкловичу, который также проходит по делу

Президент «Ленкома» Марк Варшавер и продюсер Валерий Янклович стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, дело возбудило Главное следственное управление столичного главка МВД, заявителем выступил один из топ-менеджеров театра.

Претензии правоохранителей могут быть связаны со сдачей площадей «Ленкома» в аренду Валерию Янкловичу, зарегистрированному как ИП. Как отмечает газета, продюсер более 20 лет финансировал постановки театра, а его ИП принадлежат права практически на все спектакли, включая постановки бывшего худрука «Ленкома» Марка Захарова.

Источник газеты в театральных кругах сообщил об аресте всего имущества Марка Варшавера. По его словам, президент театра находится под подпиской о невыезде.