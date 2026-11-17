Конституционный суд разрешил снижать размер алиментов или устанавливать фиксированные выплаты, если доля от сверхвысокого дохода родителя существенно превышает реальные потребности ребенка. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба футболиста Матвея Сафонова

Конституционный суд РФ постановил, что суды могут уменьшать размер алиментов или устанавливать их в твердой денежной сумме, если выплаты в виде доли от дохода существенно превышают разумные потребности ребенка. При этом решение не должно ущемлять интересы несовершеннолетнего, говорится в постановлении суда.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба футболиста Матвея Сафонова, который оспаривал порядок расчета алиментов. В частности, он настаивал, что п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ якобы противоречит Конституции РФ.

«Оспариваемое положение не противоречит Конституции РФ. Оно не исключает права суда уменьшить размер соответствующей доли или взыскать алименты в твердой денежной сумме при наличии у плательщика алиментов доходов столь высокого уровня, при котором взыскание алиментов в долевом отношении будет служить формированию не оправданного нуждами ребенка уровня его обеспечения в данном конкретном деле», — сказано в решении КС.

В январе 2024 г. Никулинский районный суд Москвы обязал Матвея Сафонова выплачивать на содержание дочери четверть заработка. Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» просил установить фиксированную сумму, поскольку считал выплату несоразмерной потребностям ребенка. Тем не менее суд постановил, что размер алиментов определен обоснованно, вышестоящие суды поддержали это решение.

Конституционный суд указал, что автоматическое взыскание четверти сверхвысокого дохода может нарушать баланс интересов родителей и ребенка. При определении размера выплат необходимо учитывать возраст и состояние здоровья несовершеннолетнего, его образование, место жительства и другие потребности.

В постановлении также говорится, что выплаты свыше 300 тыс. руб. в месяц следует рассматривать как достаточные для удовлетворения потребностей ребенка. При этом суд должен учитывать обстоятельства конкретного дела. Жалобу Матвея Сафонова КС отправил на пересмотр.

Судья Конституционного суда РФ Евгений Тарибо уточнил , что футболист не сможет вернуть ранее уплаченные алименты. При этом бывшая жена Анастасия Сафонова может доказать в суде, что их дочери нужны алименты в размере ¼ от доходов игрока, добавил судья.