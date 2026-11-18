Космический зонд «Вояджер-1», запущенный 49 лет назад, впервые в истории удалился от Земли на один световой день 26 млрд км, сообщил глава NASA. Это первый рукотворный объект, достигший такого расстояния. Зонд движется со скоростью почти 61 тыс. км/ч

Космический зонд «Вояджер-1» впервые достиг отметки в световые сутки от Земли, сообщил глава NASA Джаред Айзекман в соцсети X.

«„Вояджер-1“ сейчас находится на расстоянии одного светового дня от Земли, что само по себе удивительно. Это достижение для космического корабля, собранного руками человека и запущенного почти 50 лет назад», — написал Джаред Айзекман.

Это первый рукотворный объект, достигший такого расстояния. Зонд движется со скоростью почти 61 тыс. км/ч. Он был отправлен в космос в 1977 г., провел в полете 49 лет, 2 месяца и 11 дней, следует из информации на сайте NASA. В 2012 г. он вышел за пределы гелиосферы.