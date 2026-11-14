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Кремль назвал дату встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 18:45
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа — пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Договоренность об этом достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что основной темой станет контроль над ядерными вооружениями, сообщил CNN
Трехсторонний саммит лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет в Шэньчжэне 19 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достигнута договоренность о проведении 19 числа [ноября] трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», — сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
О том, что на следующей неделе состоятся трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, также сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Ожидается, что основной темой станет нераспространение ядерного оружия. Также стороны могут обсудить ситуацию вокруг Ирана, Украины и КНДР, уточнил New York Post представитель Белого дома.
19 октября Дмитрий Песков сообщил, что Россия, США и Китай допускают возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, но конкретных договоренностей тогда не было. 3 ноября пресс-секретарь президента рассказал об обмене сигналами между странами для подготовки встречи. 
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Тэги
Дмитрий Песков Россия Китай США

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