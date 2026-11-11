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Кремль сообщил, что Владимир Путин получил данные о ходе переговоров в ОАЭ

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 13:44
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президента РФ Владимира Путина постоянно информируют о трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин обсудил эту тему во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Российская делегация в Абу-Даби регулярно информирует президента России Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Владимир Путин обсуждал трехсторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 10 ноября. 
Пресс-секретарь президента призвал дождаться завершения второго раунда встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, тогда российская делегация сможет сообщить подробности.
10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины, на которых стороны рассматривают вопросы будущей системы безопасности в Европе. Politico со ссылкой на американских чиновников сообщил, что во второй день может состояться также обсуждение территориального вопроса.
Тэги
Владимир Путин Абу-Даби Переговоры

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