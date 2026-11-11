Кремль сообщил, что Владимир Путин получил данные о ходе переговоров в ОАЭ

Президента РФ Владимира Путина постоянно информируют о трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин обсудил эту тему во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Российская делегация в Абу-Даби регулярно информирует президента России Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Владимир Путин обсуждал трехсторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 10 ноября.

Пресс-секретарь президента призвал дождаться завершения второго раунда встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, тогда российская делегация сможет сообщить подробности.